Yeni Başpiskopos, devlet işlerinde söz hakkı istedi

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios Kilise’nin Kıbrıs sorunu, eğitim ve savunma konularında aktif olacağının sinyalini verdi

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposluğunu dün resmî olarak da devralan Yeorgios Yeorgios, ilk açıklamasında Kıbrıs sorunu, savunma ve eğitim alanlarında “söz sahibi olmak” isteğini dile getirdi, Rum-Yunan Ortak Savunma Sahası Doktrininin” aktifleştirilmesi çağrısı yaptı.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre, Yeorgios Lefkoşa’nın Rum kesimindeki Apostol Varnava Katedralinde dün öğleden sonra düzenlenen törenle Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposluğu tahtına oturarak “Yeni Jüstinyan ve Kıbrıs Başpiskoposu tacını” giydi. Törende yaptığı konuşmaya “devletin bütün kritik konularında söz ve görüş sahibi olmak isteği” damgasını vurdu.

Yeorgios, Türkiye’nin, “Kıbrıs’ın tamamını ele geçirerek Türkleştirme emelleri olduğu ve bugün, daha önce hiç olmadığı kadar tehlikede olduklarını” öne sürerek, Kilise’nin buna “seyirci kalamayacağını” söyledi.

“Hükümet, halkımızın haklarının talep edilmesinde ve işgal altındaki topraklarımızın kurtarılmasında bizim desteğimizi de hesaba katabilir. Ancak olası bütün sapmayı vurgulayıp kontrol etmekte ve ata yadigârı topraklarımızda var oluşumuzu tehlikeye atacak çözümleri engellemek için mücadele etmekte tereddüt etmeyeceğiz” dedi.

Kilise’nin “bir halkın yaşamı ve var oluşunun ana unsuru” diye nitelediği eğitim ile de ilgilendiğini belirterek, ne eğitim konularında ne de başka konularda Rum yönetimini “zorla gütmek gibi bir isteği olmadığını” savundu “ancak ülkenin hayati meselelerinde görüş sahibi olma ve bunu serbestçe dile getirme hakkımızdan feragat etmiyoruz” dedi.

“Kıbrıs ve Başpiskoposu için haç, şehadet haçı olmaya devam ediyor, dikenli taç vatanımızın meşakkatli kölelik noktalarını görünür kılıyor” ifadesini kullanarak “Kilise, devletin yetkili organlarıyla istişare içerisinde, Kıbrıs’ın savunma kalkanına aktif katkı koyacak” dedi.

Rum-Yunan ortak savunma sahası doktrininin aktifleştirilmesi çağrısında bulunan Yorgios, bu doktrinin aktifleştirilmesinin, halkın güvenlik duygusunu tatmin edeceğini, “Türkiye’nin yeni yayılmacı hareketlerini caydıracağını, kurtuluş arzusunu idame ettirip kalıcılaştıracağını” iddia etti.

Alithia “taç giyme törenine” katılmayan ancak İngiltere Başpiskoposu Niktas tarafından okunan mesaj gönderen Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Yeorgios’u “kendini, bu dönemde inancı koruma ortak mücadelesine vermeye” çağırdığını yazdı.

Habere göre mesajında II. Hrisostomos’un “Tanrının krallığına birçok meyve vermek için toprağa düştüğünü” savunan Bartholomeos “dünyanın en tarihi kiliselerinden biri” diye nitelediği Rum Ortodoks Kilisesi’nin başına geçen yeni başpiskoposun da II. Hrisostomos’un yolundan gitmesi gerektiğini kaydetti. Liberal çıkarları olanların etnik ırkçılıktan beslendiğini “ancak kendilerinin öyle olmadığını” belirtti, “mücadelemiz acılı ve ciddidir” ifadesini kullandı.

Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus da mesajında, kiliseler arasındaki birliğin önemine dikkat çekerek müteveffa II. Hrisostomos’un, Kiliseler arasındaki ilişkilerin düzeltilmesine bağlı kaldığını kaydetti. Yeorgios’un da aynı bağlılığı göstereceğine inanç belirten Franciscus, Yeorgios’un önderliğinde Rum Ortodoks Kilisesi ile Katolik Kilisesi arasındaki ilişkilerin daha da gelişeceğine inanç belirtti.

Törene katılan Atina Başpisoposu İeronimos, Yeorgios’un özellikle kilisenin birliği ve kimliği ile ilgili konularda verimli olacağına inanç belirtti.

