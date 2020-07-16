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Yavuz sondaj gemisi 20 Ağustos'a kadar 6. parselde kalacak

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Rum basını, Türkiye’nin, dün, yeni bir NAVTEX yayınladığını kaydederek; daha önceki NAVTEX’te sondaj çalışmasının 18 Temmuz’da tamamlanacağının belirtildiğini, ancak yeni NAVTEX ile birlikte bu sürenin 20 Ağustos’a uzatıldığı iddia edildi

Yavuz sondaj gemisi 20 Ağustos'a kadar 6. parselde kalacak
16 Temmuz 2020 Perşembe 14:14

Yavuz sondaj gemisinin, 20 Ağustos’a kadar Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki 6’ncı parselde kalacağı iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, Türkiye’nin, dün, yeni bir NAVTEX yayınladığını kaydederek; daha önceki NAVTEX’te sondaj çalışmasının 18 Temmuz’da tamamlanacağının belirtildiğini, ancak yeni NAVTEX ile birlikte bu sürenin 20 Ağustos’a uzatıldığını yazdı.

Haberde, yeni NAVTEX’e göre sondaj bölgesinin, 6’ncı parselin güneydoğu ucunda, 7’nci parselin sınırlarının 3 deniz mili uzağında ve ENI-TOTAL konsorsiyumunun sondaj izninin bulunduğu “Kalipso” hedefinden 35 deniz mili açıkta olduğu kaydedildi.

ANASTASİADİS YENİ NAVTEX’İ KINADI

Öte yandan Alithia gazetesi de, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Türkiye’nin dün yayınladığı yeni NAVTEX’i kınadığını yazdı.

Habere göre Anastasiadis, Türkiye’nin yeni NAVTEX’inin, diyalog arzuladığını ve uluslararası hukuka uymaya çalıştığını dile getirirken aslında neyi kastettiğine yönelik Avrupa’ya güçlü mesaj verdiğini savundu.

Anastasiadis, Türkiye’nin bu eylemlerinin Avrupa Konseyi toplantısında dillendirileceğini de sözlerine ekledi.

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