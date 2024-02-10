Yaşlı kadın 480 bin Euro dolandırıldı

Güney Kıbrıs’ta 75 yaşındaki bir kadın dolandırıcıların kurbanı oldu.
Alithia ve diğer gazeteler, Güney Lefkoşa’da ikamet eden 75 yaşındaki bir kadının kripto paralara yatırım yapmak isterken 480 bin 500 Euro dolandırıldığını yazdılar.
Gazete, kadının bazı kişilerin yönlendirmeleri sonucunda parayı gönderdiği internet sitesinin sahte olduğunu, Rum polisinin ise araştırmasını sürdürdüğünü aktardı.
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