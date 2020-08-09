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Yangın nedeniyle Prastio köyü boşaltıldı

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Yangın nedeniyle Prastio köyü boşaltıldı
Limasol’a bağlı Prastio köyünde öğleden sonra çıkan yangın nedeniyle köyün tahliye edildiği bildirildi.
Rum haber kaynaklarına göre, Limasol’a bağlı Prastio köyünde bugün saat 13.53’de başlayan yangının söndürülmesi çalışmalarına 4 itfaiye aracının yanı sıra 2 uçak ve 2 de helikopter katılıyor.
Bölgede şiddetli rüzgarın etkili olduğu bu nedenle alevlerin Prastio köyüne doğru ilerlemesi nedeniyle köyün tahliye edildiği ancak köydeki evler ve hayvanların tehlike altında olduğu belirtildi.
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