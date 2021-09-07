Yangın çıkaran çoban 2 yıl hapse mahkum oldu

Limasol’da 17 Ağustos 2020 tarihinde çıkan bir yangının sorumlusu olarak görülen 62 yaşındaki bir çoban 2 yıl hapse mahkum edildi.

Fileleftheros gazetesi, Limasol’da 17 Ağustos 2020 tarihinde çıkan ve 3 dekar kuru arazinin yanmasına sebep veren yangını çıkardığı gerekçesiyle 62 yaşındaki bir çobanın iki yıl hapse mahkum edildiğini yazdı.

Gazete, mahkeme yargıçlarının, kararın caydırıcı olması gerektiği kararına vardıklarını vurguladı.