Yangın çıkaran çoban 2 yıl hapse mahkum oldu

Limasol’da 17 Ağustos 2020 tarihinde çıkan bir yangının sorumlusu olarak görülen 62 yaşındaki bir çoban 2 yıl hapse mahkum edildi.
Fileleftheros gazetesi, Limasol’da 17 Ağustos 2020 tarihinde çıkan ve 3 dekar kuru arazinin yanmasına sebep veren yangını çıkardığı gerekçesiyle 62 yaşındaki bir çobanın iki yıl hapse mahkum edildiğini yazdı.
Gazete, mahkeme yargıçlarının, kararın caydırıcı olması gerektiği kararına vardıklarını vurguladı.
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