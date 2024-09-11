Yaklaşık bir milyon euro değerinde ziynet eşyası ve para çaldılar

Limasol’daki bir eve giren kişilerin yaklaşık bir milyon euro değerinde ziynet eşyası ve para çaldığı bildirildi.
Haravgi haberi “Limasol’daki evi soyan ve şimdilik kimlikleri belirlenemeyen failler yüz değil, 5 yüz değil neredeyse bir milyon euroluk ganimet kaldırdı” vurgusuyla verdi.
Habere göre evin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen soygun dün saat 03.00 sularında, ev sahipleri dışarı çıktıktan sonra gerçekleşti. Evin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen soygunda failler, aralarında altın saat de bulunan çeşitli ziynet eşyası ve 100 bin euro nakit parayı alarak kaçtı.
Çalınanların şu ana kadar hesaplanabilen tutarı 820 bin euro. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarında görülen iki kişiyi arıyor.
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