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Yağmur suyu Limasol'daki plajı ikiye böldü

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Yağmur suyu Limasol'daki plajı ikiye böldü

Son günlerde etkili olan aşırı yağışlar Limasol’daki Vali Plajı sahilini “kelimenin tam anlamıyla ikiye böldü”.
Fileleftheros’un foroğraf destekli haberine göre yağmur suyunu denize taşıyan boru hattının, yoğun akış nedeniyle doğal şelaleyi patlatmasıyla plajdaki kumun, denize doğru akmasına ve plajın ikiye bölünmesine neden oldu.
Vali Plajı yöresinde erozyon fenomeninin yoğun şekilde yaşanmakta olduğu ancak uzmanların, bu agresif doğal olaylar sonlandığında plajın, insan müdahalesine gerek kalmadan kendiliğinden düzeleceğini söylediği kaydedildi. 

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