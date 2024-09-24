Yağışlar Güney Lefkoşa'da etkili oldu

Ülkeyi etkisi altına alan yoğun yağışların, dün özellikle Güney Lefkoşa’da da etkili olduğu belirtildi.

Politis gazetesi, Güney Lefkoşa’ya bağlı Strovolo, Engomi ve Lakadamya bölgelerindeki yoğun yağışlar nedeniyle yolların su dolmasıyla polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesine gereksinim duyulduğunu yazdı.

Yağışın, dün saat 14.00 sonrasında etkili olmaya başladığını yazan gazete, su yoğunluğu nedeniyle bazı araçların yollarda hareket edemediğini ve mahsur kaldığını belirtti.

Gazete, yoğun yağış nedeniyle ayrıca Platres-Trodos yolunun bazı noktalarına kayaların düştüğünü ve trafiğin uzun saatler sıkıştığını

Öte yandan Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’ta, 1-23 Eylül tarihlerini kapsayan dönemde ortalama yağış miktarının normalin yüzde 342’sine yükseldiğini yazdı.

