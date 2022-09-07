Yağışlar, Güney Kıbrıs'ta zarara yol açtı

Adanın bazı kesimlerinde dün görülen ilk sonbahar yağmurları Güney Kıbrıs’ta da etkili oldu.

Politis ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta da etkili olan dünkü yağışların bazı bölgelerde evleri su basmasına, ağaçların sökülmesine ve elektriklerin kesilmesine neden olduğunu yazdılar.

En büyük etkinin Güney Lefkoşa ve Larnaka bölgelerinde hissedildiğini yazan gazete, Rum İtfaiye Dairesi’nin Larnaka’da ve Güney Lefkoşa’da toplamda 20 çağrıya cevap verdiklerini de vurguladı.

