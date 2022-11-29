Yabancı uyruklu Ortodoks Hristiyanlar Başpiskoposluk seçimine katılamayacak

Sen Sinod Meclisi’nin dünkü toplantısında, yabancı uyruklu Ortodoks Hristiyanların Başpiskoposluk seçimine katılmamalarına yönelik karar üretildi.

Haravgi gazetesi, alınan karara göre, yabancı uyruklu Ortodoks Hristiyanların seçmen kütüğüne kaydolamayacaklarını yazdı.

Gazete, bu kararın, çoğunluğu Tamasu ve Orini Metropoliti İseas’ı destekleyen Rusların ve diğer Doğu ülkeleri vatandaşlarının seçimde oy kullanmamaları için alındığını kaydetti.

Haberde, daha önceden seçmen kütüğüne kaydolmuş olan seçmenlerin ise oy kullanabileceği ifade edildi.

