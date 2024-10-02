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Yabancı diplomatlar, Lübnan'dan yatlarla kaçarak, Larnaka’ya ve Ay. Napa marinalarına ulaştı

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Yabancı diplomatlar, Lübnan'dan yatlarla kaçarak, Larnaka’ya ve Ay. Napa marinalarına ulaştı
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İran’ın dün akşam İsrail’e süpersonik füzelerle gerçekleştirdiği saldırının ardından Avrupa vatandaşları, yabancı büyükelçiliklerin diplomatik ve idari personellerinin Lübnan’dan yatlarla deniz yoluyla Güney Kıbrıs’a ulaşmakta olduğu bildirildi.
Fileleftheros, Kıbrıs Haber Ajansı’na dayanarak web sayfasından aktardığı haberinde Lübnan’dan kaçan Avrupa vatandaşları ve yabancı ülke diplomatik ve idari personellerinin dün akşamdan beri yatlarla Larnaka’ya ve Ay. Napa marinalarına ulaşmakta olduğunu bildirdi.
Lübnan’dan günde 6-7 teknenin ulaştığı Ay. Napa marinasına şu ana kadar 30 tekne ulaştı. Yabancı büyükelçiliklerden diplomat ve idari personel oldukları kaydedilen 10-15 kişi de 30 Eylül Pazartesi sabahı bir tekne ile Larnaka marinasına ulaştı. Bu akışın sürmesi bekleniyor.
Bazı haber kaynakları zengin Lübnanlıların da lüks yatlarla ülkeden kaçtığına işaret etti.
 
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