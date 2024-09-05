"Vizyonumuz, işgal ordusunun olmadığı bir vatan"

Rum lider Hristodulidis, kendi kuşağının, "işgalin bağlarından kurtulma, aynı zamanda Kıbrıs’ın kurtuluşu ve yeniden birleşmesi" sorumluğuna sahip olduğunu söyledi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, ünlü Yunan müzisyen Mikis Theodorakis için geçen pazartesi günü Girit’te düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada Kıbrıs sorununa da değindi.

Hristodulidis, kendi kuşağının, "işgalin bağlarından kurtulma, aynı zamanda Kıbrıs’ın kurtuluşu ve yeniden birleşmesi" sorumluğuna sahip olduğunu iddia etti.

"İşgalin" bugüne kadar süren sonuçlarına atıfta bulunan Hristodulidis, en istikrarlı ve özverili müttefikleri olan Yunanistan’la tam iş birliği içerisinde Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakerelerin yeniden başlamasına dair koşulları meydana getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Kıbrıs Helenizminin, Yunanistan ve kardeş Yunan halkının 50 yıl boyunca hayatta kalma, kalkınma ve adalet mücadelelerine verdiği dayanışma ve destekle ilgili duyduğu memnuniyeti de ifade eden Hristodulidis, güçlü bir Yunanistan’ın Rum Yönetimi'nin güçlü müttefiki olduğu gibi bölgede istikrar ve güvenlik kutbu olduğunu savundu.

“Vizyonlarının işgal ordusu, garantörler ve koruyucuların olmadığı bir vatan" olduğunu söyleyen Hristodulidis, seçildiği ilk günden bu yana müzakerelerin yeniden başlaması ve Kıbrıs sorununun BM kararları ile AB ilke ve değerlerine uygun bir şekilde çözülmesi için insani anlamda mümkün olan her şeyi yaptığını öne sürdü.

Hristodulidis, mevcut durumun kendileri açısından bir tercih olmadığı ve bunun hiçbir durumda Kıbrıs’ın geleceği olamayacağına dair bilindik tezini de yineledi.

Nikos Hristodulidis Kıbrıs sorununun çözülmesi için güçlü ve kuvvetli bir iç cephenin lafta değil pratikte var olmasının gerekli bir ön koşul olduğunu da ifade etti.