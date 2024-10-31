Vatandaşlıklarla ilgili dava

Güney Kıbrıs’ın yatırım programı çerçevesinde verdiği “altın pasaport" olarak bilinen vatandaşlıklar konusunda dün görülen dava bugün Rum basınında yer aldı.

Politis gazetesi, Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nin dünkü dava kapsamında, aralarında eski Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Marios Dimitriadis’in ve yakın akrabalarının da bulunduğu 7 kişi ve 2 şirketin, Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edilmesine karar verdiğini yazdı.

Habere göre ilgili dava 16 Ocak 2025’te görülmeye başlanacak.

