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Vatandaşlıklarla ilgili dava

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Güney Kıbrıs’ın yatırım programı çerçevesinde verdiği “altın pasaport" olarak bilinen vatandaşlıklar konusunda dün görülen dava bugün Rum basınında yer aldı.

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Vatandaşlıklarla ilgili dava
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Politis gazetesi, Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nin dünkü dava kapsamında, aralarında eski Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Marios Dimitriadis’in ve yakın akrabalarının da bulunduğu 7 kişi ve 2 şirketin, Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edilmesine karar verdiğini yazdı.
Habere göre ilgili dava 16 Ocak 2025’te görülmeye başlanacak.
 
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