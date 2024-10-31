Vatandaşlıklarla ilgili dava

Politis gazetesi, Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nin dünkü dava kapsamında, aralarında eski Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Marios Dimitriadis’in ve yakın akrabalarının da bulunduğu 7 kişi ve 2 şirketin, Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edilmesine karar verdiğini yazdı.
Habere göre ilgili dava 16 Ocak 2025’te görülmeye başlanacak.
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