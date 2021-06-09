banner583
Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite mi olur?
Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite mi olur?
28 0
Milyarlarca lira heba mı edilecek?
Milyarlarca lira heba mı edilecek?
23 0
 
Sahte kimlikle oynadı 25 maçta 11 gol atı
Sahte kimlikle oynadı 25 maçta 11 gol atı
36 0
Ambulansa bile yol vermekten aciz sürücülerimiz var
Ambulansa bile yol vermekten aciz sürücülerimiz var
40 0
Vural Türkmen anısına yarıştılar
Vural Türkmen anısına yarıştılar
18 0
Geçitkale çöplüğü perişan ediyor
Geçitkale çöplüğü perişan ediyor
41 0
Motodrag yarışı keyif verdi
Motodrag yarışı keyif verdi
27 0
banner661

Vatandaşlıkların yüzde 53’ü yasa dışı

banner476

Güney Kıbrıs'ta yatırım karşılığı yabancılara verilen vatandaşlıkların yüzde 53’nün yasa dışı olduğu ortaya çıktı

banner666
Vatandaşlıkların yüzde 53’ü yasa dışı
 
 
 
Güney Kıbrıs'ta “Kıbrıs Yatırım Programı”(KEP) kapsamında yatırım karşılığında yabancılara verilen ve “altın pasaportlar” olarak da bilinen pasaportların yasa dışı olup olmadığını araştıran Araştırma Komitesi’nin soruşturmayı tamamladığı ve Başsavcılığa teslim ettiği belirtildi. 
Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “3’ünden 2’si Sorunlu-Cezai Sorumluluk Ancak Siyasiler İçin Değil-Siyasi Sorumluluğu Üstlenme ‘Toplu Yasadışılığa’ Müdahil Olan Yetkililer ve Diğer Siyasilere Bağlı” başlıklı manşet ve iç sayfadaki haberinde Araştırma Komitesi Başkanı Mironas Nikolatas’ın, Başsavcı önünde yapmış olduğu açıklamalara yer verdi. 
Habere göre Nikolatas, 6 bin 779 pasaportun 1/3’ünün yasa dışı olduğunu belirtti. 
Nikolatas, önlerinde bulunan verilerden siyasi kişilerin, kurumların ve yetkililerin muhtemel  siyasi sorumluluklarının bulunduğuna da işaret etti.   
Başvuru sahipleri-yatırımcılar, iş insanlarına yüklenen cezai sorumluluk da tespit ettiklerini belirten Nikolatas, siyasi sorumlulukların üstlenilmesinin de etkilenen kişilere bağlı olduğunu söyledi. 
Nikolatas, 2007-2020 yılları arasında, ilgili Bakanlar Kurulu tarafından “toplu yasadışılığın” bulunduğunu, Tasos Papadopulos başkanlığı döneminde 5, Hristofyas başkanlığı döneminde 228, Anastasiadis başkanlığı döneminde ise 6 bin 546 vatandaşlığın verildiğini de belirtti. 
Nikolatas, verilen vatandaşlıkların yüzde 53’nün (3 bin 609 pasaport) yasa dışı olduğu şeklindeki açıklamasını da yineledi. 

 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.