Vatandaşlık bekleyen Mısırlı 17 yıl sonra mahkemece haklı bulundu

Babası “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşı olan Mısır uyruklu bir kadının, vatandaşlık başvurusunun ileri götürülmediği gerekçesiyle Rum yönetimi aleyhine Güney Kıbrıs’ta açtığı davayı kazandı

Ebeveynlerinden biri Kıbrıslı olan Mısır doğumlu bir kadının, “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı için yaptığı başvurunun 17 yıl bekletilmesinin ardından Güney Kıbrıs mahkemelerinde açtığı davayı kazandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “Kıbrıs Makamlarına Mahkemeden Azar – Yabancı Uyruklu 17 Yıldır Vatandaşlık Başvurusunun İncelenmesini Bekliyor” başlıkları altında verdiği haberinde, babası “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşı olan Mısır uyruklu bir kadının, vatandaşlık başvurusunun ileri götürülmediği gerekçesiyle Rum yönetimi aleyhine Güney Kıbrıs’ta açtığı davayı kazandığını yazdı.

Gazete, Mısır uyruklu kadının Katar’ın Doha kentinde doğduğunu ve Doha’daki “Kıbrıs Cumhuriyeti Büyükelçiliği” aracılığıyla 12 Aralık 2006 yılında, soy bağı gerekçesiyle vatandaşlık başvurusunda bulunduğunu, başvuru formunun 6 Mart 2007 tarihinde “Doha Büyükelçiliği'nden”, Güney Kıbrıs Nüfus ve Göç İdaresi’ne gönderildiğini yazdı.

Nüfus ve Göç İdaresi’nin ise 27 Mart 2007 tarihli mektubunda büyükelçilikten, başvurunun değerlendirilmesi adına kadının babasının bilgilerinin sunulmasını istediğini, kadının babası tarafından imzalanan belgelerin 9 Mayıs 2007'de Nüfus ve Göç İdaresi’ne gönderildiğini belirten gazete, o tarihten itibaren ise süreçte hiçbir ilerleme kaydedilmediğini vurguladı.

Kadının avukatlarının 2011 ve 2015 yıllarında, yaşanan büyük gecikme konusundaki şikayetlerini ilgili makamlara ilettiklerini vurgulayan gazete, kadının en nihayetinde 13 Ocak 2022'de güneyde mahkemede dava açarak, başvurusunun, Anayasanın 146’ncı maddesi temelinde incelenmesi ve yanıt verilmesi talebinde bulunduğunu aktardı.

Habere göre Yargıç Elita Gavriil davaya ilişkin kararında; Rum yetkili makamların, başvurunun incelenmesinin 17 yıl gecikmesi hususunda sundukları “bu tip başvuruların başvuru sırasına göre değerlendirildikleri” argümanının dayanaklı olmadığını, şu anda kaçıncı başvurunun incelenmekte olduğu ve davaya konu başvurunun ne zaman inceleneceğine dair bir bilginin sunulmadığını ve 17 yıllık bir gecikmenin, ilgili makamların umursamazlığını ortaya koyduğunu vurgulayarak ilgili makamların başvuruya yanıt verme işlemini görmezden gelmelerinin kabul edilemez olduğunu ve teslim alınan her şeyin yürütülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

