Uyuşturucu ticareti cinayetle sonuçlandı

Limasol’da üç kişi arasında uyuşturucu madde ticareti pazarlığı cinayetle sonuçlandı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Limasol’da dün sabah erken saatlerde üç kişinin karıştığı olayda 58 yaşındaki Hristos Siakos isimli kişinin hayatını kaybettiğini yazdılar.

Habere göre, 58 yaşındaki Hristos Siakos 28 yaşındaki oğluyla sabah 04:40 sularında 33 yaşındaki bie şahısla uyuşturucu madde alış verişi yapmak amacıyla buluştu.

Şahısların aralarında anlaşmazlık çıktığı ve kavgaya tutuştuklarını aktaran gazete, şahıslardan 58 yaşındaki Siakos’un kavga sırasında yere düştüğünü, kalkmaya çalışırken ise aracına binen 33 yaşındaki şahıs tarafından araçla ezilerek 10 metre sürüklendiğini yazdı.

Siakos hastanede hayatını kaybederken, polis tarafından yakalanan 33 yaşındaki şahsın hiçbir suçlamayı kabul etmediği vurgulandı.