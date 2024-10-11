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Uyuşturucu etkisi altındaki sürücü Polonyalı yayayı ezdi

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Uyuşturucu etkisi altındaki sürücü Polonyalı yayayı ezdi
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Larnaka’da Polonyalı 31 yaşındaki Blazey Reinovski jogging yaptığı sırada uyuşturucu etkisi altındaki bir sürücünün kullandığı aracın altında kaldı. Reinovski, Larnaka’da iki gün içinde araç tarafından ezilen ikinci kurban oldu.
Haravgi ve diğer gazetelere göre 2025’te evlenmeyi planladığı nişanlısı ile birlikte Güney Kıbrıs’ta daimi ikamet eden Reinovski, 9 Ekim’de akşamüzeri, Aradip’te jogging yapmakta olduğu sırada çarpan aracın altında ezildi. Larnaka Genel Hastanesi’ne kaldırılan Reinovski, hayata tutunamadı.
Haberde uyruğu belirtilmeyen 44 yaşındaki araç sürücüsüne uyuşturucu testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan araç sürücüsünü tutukladı.
Larnaka’da 7 Ekim’de de benzer şekilde 79 yaşındaki bir kişi de yolda yürüdüğü sırada araç tarafından ezilerek can vermişti.
 
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