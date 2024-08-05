Uyuşturucu, çatapat ve kundaklama

Limasol’da tasarruflarında 9 kilo uyuşturucu ve yüzlerce çatapat bulunduran iki kişinin tutuklandığı belirtildi.

Politis gazetesi, Rum Narkotik Şube polislerinin bir ihbar üzerine takibe aldığı 26 yaşındaki şahsın aracında az miktarda uyuşturucu, kaldığı evde ise 9 kilo hintkeneviri, 52 gram kokain, bir adet tartı, bin bir adet çatapat tespit ettiğini yazdı.

Polisin, 26 yaşındaki şahsı yanı sıra aynı evde ikamet eden 31 yaşındaki şahsı da tutukladığını yazan gazete,

Öte yandan Alithia gazetesi, Limasol’da boş olan bir evin dün sabaha yakın bilinmeyen şahıslar tarafından kundaklandığını yazdı.

Kundaklama sonucu çıkan yangının, itfaiye tarafından söndürüldüğünü yazan gazete, yapılan incelemeler neticesinde yangının, ev içerisindeki kullanılmayan malzemelerin ateşe verilmesiyle çıkarıldığının tespit edildiğini belirtti.