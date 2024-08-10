“USS Wasp'ın Limasol Limanı’na bağlanması içte savaş çıkardı”

Orta Doğu’daki savaş halinin bölgeye yayılma olasılığının belirgin olduğu bir zamanda yabancı ülke askerlerinin Güney Kıbrıs’ta toplaşması Rum tarafında "iç savaş” başlattı. AKEL, Amerikan Deniz Kuvvetleri’ne ait USS WASP’ın Limasol Limanı’na demirlemesi üzerine Hristodulidis hükümetini “ülkeyi savaşa karıştırmakla” suçladı.

Politis’in “Savaş İçin İç ‘Savaş’… Neden, Amerikan Savaş Gemisi USS WASP’ın Limasol’da Olması” başlıklı manşet haberine göre AKEL, Amerikan askeri güçlerinin Güney “Kıbrıs’ta, İngiliz üsleri içinde ve dışında toplanmaya devam etmesinin tehlikeleri ve endişeleri artırdığına” dikkat çekti.

Açıklamada, yabancı ülke askerlerinin, kendi savaş planları ve operasyonları çerçevesinde Güney Kıbrıs’ta toplanmaya devam etmesinin ülke ve halk için yarattığı tehlikelerin Hristodulidis hükümetini düşündürmesi gerektiğine işaret edildi.

Hristodulidis hükümetini, Güney Kıbrıs’ın bu şekilde (savaşa) dahil edilmesine rıza göstererek ülkeyi, savaşın parçası haline getirmekle suçlayan AKEL, “ABD askeri güçlerine hizmet vermenin ve bu şekilde müdahil olmanın ülke güvenliği için oluşturduğu ve artırdığı tehlikelere duyarlılık göstermeye” çağırdı.

Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis AKEL’in açıklamasına karşılık “içerisinde bulunulan zamanın ne kadar kritik olduğuna” dikkat çekerek bunun, ciddiyet ve aklıselim sahibi olmayı gerektirdiğini söyledi. Son günlerde Ada’da gözlemlenen yabancı ülke askeri kuvvetlerine ait hava ve deniz imkanlarının artan varlığının, bölge ülkelerinden sivillerin tahliyesi maksatlı olduğunu da öne sürdü.

“Ülkemizin insani rolünün uluslararasında tanınması karımızadır.” Diyen Letimbiotis AKEL’den beklentimiz, hemen ülkeye zarar vermeyi hedefleyen yanlış görüşler benimsememesidir. Sorunun değil çözümün parçası olmaya devam ediyoruz, bunu ta uluslararası toplum kabul ediyor.” ifadesini kullandı.



Üslerin ve altyapılarının ABD’ye kullandırılması Kıbrıs’ı savaşın parçası yapıyor”



Letimbiotis’in bu açıklamasına karşılık yeni bir açıklama yayımlayan AKEL, Hristodulidis hükümetini, İngiliz üslerinin ve Güney’in askeri altyapılarının -bu kadar kritik bir konjonktürde- ABD tarafından yoğun şekilde kullanılmasının ülkeyi, hükümetin dediği gibi barış köprüsü haline mi yoksa savaşın parçası haline mi getirdiği sorusuna cevap vermeye çağırdı.

Gazete ABD Filo komutanlığından yapılan açıklamaya dayanarak 24’üncü Özel Harekat Yetenekli Seferi Deniz Piyade Birimi’ni taşıyan USS Wasp (LHD 1) savaş gemisinin geçen Perşembe gününden beri Limasol Limanı’nda bağlı olduğunu yazdı.

Habere göre aynı açıklamada Güney Kıbrıs’ın Akdeniz’de görev yapan ABD Deniz Kuvvetleri gemilerinin sıklıkla uğradığı bir destinasyon olduğuna dikkat çekildi ve Ağustos 2023’te Arliegh Burke Uss Ramage (DDG 61), Kasım 2023’te 5’inci Filo’ya bağlı Blue Ridge sınıfı USS Mount Whitney (LCC 20), Şubat 2024’te Wasp sınıfı USS Bataan (LHD 5) gemisinin Limasol ve Larnaka limanlarına demirlediği ve 26’ncı Seferi Deniz Piyadelerinin Larnaka’yı üçüncü ziyaretleri olduğu hatırlatıldı.

Gazete birçok ülkenin, Orta Doğu’daki durumun ani tırmanması senaryosu için bölgedeki vatandaşlarının savaş bölgesini terk etmesine yardımcı olmak ve korumak için hazırlık yaptığını yazdı. Rum yönetiminin de böyle bir senaryo için planını hazırladığını ve Lübnan başta olmak üzere, bölgedeki vatandaşlarını tahliye etmek isteyecek ülkeler için ara istasyon rolü oynamaya hazır olduğunu belirtti.



“Kanada, Almanya ve İsveç uçar ve yüzer imkanları yanında özel kuvvetleri ile Güney Kıbrıs’ta”



Edindiği bilgilere dayanarak şartlar elverirse uygulanacak planın, İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılara başladığı 2023 Ekiminde oluşturulduğunu yazan gazeteye göre ülkeler gerek kendi imkanları gerek başka ülkelerin imkanlarıyla vatandaşlarını Güney Kıbrıs’a taşıyacak, oradan da başka destinasyonlara nakilleri sağlanacak.

Habere göre geçen Ekim ayı sonrasında bazı ülkeler kendi uçar ve yüzer imkanları ile özel kuvvetlerden oluşan personelini “tahliye amaçlı” Güney Kıbrıs’a konuşlandırmıştı. Her ülkenin birimleri “Zinon Koordinasyon Merkezinde” toplanmış ve gelişmeleri takip etmişti. Edinilen bilgiler, halen Kanada, Almanya ve İsveç’in imkan ve personelini Güney Kıbrıs’a taşıdığı ve Rum yönetiminin imkan ve altyapılarını kullanmakta olduğu yolunda.

Rum Sözcü Vekili Yannis Andoniu, Reuters’e yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs’ın, -ihtiyaç olması halinde- Orta Doğu’dan AB veya üçüncü ülke vatandaşlarının tahliyesine hazır olduğunu, bunun için daha önce uygulanmış ve denenmiş “Estia Planı”nın devreye sokulacağını, plan çerçevesinde tahliye edilecek kişilere kısa dönem ev sahipliği yapacağını söyledi. Andoniu sivil tahliyesi gerekmesi olasılığıyla ilgili 10 ülkenin diplomatik misyonları ile iletişim kurduklarını ancak henüz herhangi bir ülkeden resmi yardım başvurusu almadıklarını açıkladı.

Reuters Larnaka’daki koordinasyon bölgesine, gerek duyulması halinde kullanılmak üzere çadırlar kurulduğu bilgisini de aktardı.

Fileleftheros haberi “Kıbrıs Bölge İçin Kavşak… Bölgedeki Kriz Ülkemizin Rolüne Yeniden İşaret Ediyor -Makamlar Teyakkuzda… Amerikan Savaş Gemisi Limasol Limanında” başlığıyla aktardı.

Habere göre Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis “X” platformundan yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşknaı El Sisi ve Katar Emiri Şeyh Bin Hamad Al Thani’nin Gazze ile ilgili açıklamalarına tam destek belirterek “şu anda, ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasıyla ilgili bir anlaşma hiç olmadığı kadar kritik.” İfadesini kullandı.

