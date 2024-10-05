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Ursula von der Leyen, Güney’e geliyor

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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, MED9 toplantısı için Güney Kıbrıs’a geliyor

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Ursula von der Leyen, Güney’e geliyor
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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, jeopolitik gelişmelerin ele alınacağı MED9 toplantısı için önümüzdeki hafta Güney Kıbrıs’a geleceği belirtildi.

Güney’de yayımlanan Haravgi gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in açıklamalarına dayanarak, Orta Doğu’daki gelişmelerin ele alınacağı, Avrupa Birliği’nin 9 Akdeniz ülkesinin oluşturduğu MED9 toplantısına, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in de katılacağını yazdı. Hristodulidis, toplantıya Ürdün Kralı 2.Abdullah’ın da davet edildiğini söyledi.

Jeopolitik gelişmelerin sorulması üzerine Hristodulidis, özellikle jeostratejik öneme sahip hatta endişe verici gelişmelerin görüldüğü bir bölgede bulunulduğuna dikkat çekti.

Hristodulidis ayrıca tüm komşularıyla dostane ilişkiler sürdüren, ayrıca bölgede Avrupa Birliği’ni temsil eden bir ülke olduklarını da belirtti.  

Güney Kıbrıs’ta gelecek hafta MED9 toplantısının yapılacağını belirten Hristodulidis, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in de kendileriyle olacağını, Ürdün kralını da bu toplantıda yer alması için davet ettiğini söyledi.

Öte yandan, Fileleftheros gazetesine göre, MED9 Avrupa Konuları Müsteşarları ve bakanları toplantısına başkanlık eden Avrupa Konuları Müsteşarı Marilena Rauna, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, gelecek hafta Baf’ta yapılacak MED9 toplantısına Ürdün Kralı’nın da katılacağını ifade etti.

Rauna, toplantının, Orta Doğu’daki gelişmeler konusunda yoğun endişelerin yaşandığı bir dönemde yapıldığına da dikkat çekti. Rauna, Orta Doğu’daki çatışmanın artmasına ilişkin Güney Kıbrıs’ın sahip olduğu ciddi endişeleri de dile getirdi.

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