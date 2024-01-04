UNFICYP Komutanlığına Tümgeneral Erdenebat Batsuuri atandı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Tümgeneral Erdenebat Batsuuri'yi BM Barış Gücü (UNFICYP) Kuvvet Komutanı olarak atadığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, BM Sözcülük Ofisi’nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapılarak, Moğolistanlı olan Batsuuri'nin, Norveçli Tümgeneral Ingrid Gjerde'nin yerine atandığının kaydedildiğini yazdı.

Açıklamada, UNFICYP’in yeni Kuvvet Komutanı olarak atanan Batsuuri’nin hem ülkesinde, hem de BM ve NATO nezdinde çok sayıda üst düzey görevde bulunduğu ifade edildi.

Haberde, Batsuuri’nin Moğolistan Ordusu’nun yanı sıra, NATO ve BM şemsiyesi altında Irak, Sierra Leone, Sudan, Günay Sudan ve Liberya’da da uluslararası görevlerde bulunduğu belirtildi.

