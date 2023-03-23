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Umman’da temsilcilik tepkisi

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Rum Meclis Başkanı Dimitriu, Umman’da KKTC temsilcilik ofisi bulunmasından hoşnutsuzluğunu dile getirdi

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Umman’da temsilcilik tepkisi
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Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Umman’da KKTC temsilcilik ofisi bulunmasından hoşnutsuzluğunu dile getirdi.
Güney’de yayımlanan Fileleftheros’un haberine göre Dimitriu, Umman’da KKTC temsilcilik ofisi olmasından duyduğu hoşnutsuzluğu Güney Kıbrıs’ta yeni atanan Umman Sultanlığı büyükelçisi Mohammed Abdullah Al-Nahdi’yi önceki gün Rum Meclisi’nde gerçekleşen görüşmede dile getirdi. Büyükelçi Al-Nahdi, Dimitriu’ya cevaben, ülkesinin  “uluslararası hukuk ihlallerine karşı olduğunu, Kıbrıs sorununun çözüm çabalarını her fırsatta desteklemeye devam edeceğini” söyledi.
 
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