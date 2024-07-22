"Ülkemizi yeniden birleştirmek için her şeyi yapacağız"

Rum lider Hristodulidis, KKTC’de düzenlenen kutlama etkinliklerine 50 savaş gemisinin katılması konusunda Türkiye’yi “insan hakları ve uluslararası hukuku ihlal etmekle” suçladı ve "Ülkemizi kurtarmak ve yeniden birleştirmek için mümkün olan her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 20 Temmuz 1974’te Ada’ya gerçekleştirdiği Barış Harekatı’nın 50’nci yıldönümü KKTC’de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kabinesinden bakanların da katılımıyla törenlerle kutlanırken, Rum tarafında ilk kez Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in de katıldığı “anma ve kınama” etkinlikleri gerçekleştirildi.

Rum gazeteleri Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamayı ve KKTC’de düzenlenen törenleri okurlarına şu başlıklarla aktardı:

Fileleftheors “Federal Bir Çözüm Mümkün Değildir… Tayyip Erdoğan İşgal Bölgelerindeki Kutlamalara Katıldı ve Değişmez Türk Tezlerini Tekrarladı… Miçotakis’e ve Dendias’a Saldırı”

Haravgi “Erdoğan Federasyonun Mümkün Olmadığını Tekrarladı…İşgal Bölgelerinde Türk İstilası Kutlandı”

Alithia “Erdoğan Kışkırtıcı: Müzakere Etmeye Hazırız… Çözüm İstiyorsanız Kıbrıslı Türklerin Kazanılmış Haklarını Tanıyın”

Haftalık Simerini “Bizi işgalle, Etnik Temizlikle ve Devleti Çalmakla Suçluyorlar… Sultan Donanması İle İşgal Bölgelerinde”

Alithia ve diğer gazetelere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis Güney’de düzenlenen “kınama” etkinlikleri çerçevesinde yaptığı konuşmada BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorununda bundan sonra atılacak adımlarla niyeti hakkında “olumlu yönde mesajlar aldığını ancak bu mesajların somut eylemlere evrilip evrilmeyeceğinin zaman içerisinde görüleceğini” söyledi, başka ayrıntı vermedi.

KKTC’de düzenlenen kutlama etkinliklerine Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı Anadolu uçak gemisi ve 50 savaş gemisinin de katılarak önemli mesajlar vermesini yorumlaması istenen Hristodulidis Türkiye’yi “insan hakları ve uluslararası hukuku ihlal etmekle” suçladı.

Hristodulidis Türkiye’nin bölgede güvenlik ve istikrar şartlarının hakim olmasını, AB’ne yakınlaşmayı, bölge ülkelerinin bölgesel güvenlik ve istikrar çabalarına katılmayı gerçekten istiyorsa “bunu başarma yolunun hangisi olduğunu iyi bildiğini” söyledi. “Biz de ne istediğimizi, nasıl başaracağımızı biliyoruz. Tereddüdümüz yok, ülkemizi kurtarmak ve yeniden birleştirmek için mümkün olan her şeyi yapacağız. Bizim için başka seçenek yok.” dedi.

Hristodulidis’e, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios’un “Türk-Yunan diyaloğunun Kıbrıs’tan geçmesi gerektiği” görüşünü paylaşıp paylaşmadığı da soruldu. “Türk-Yunan diyaloğu Kıbrıs’tan geçer. Kıbrıs sorunu çözülmeden Türk-Yunan ilişkilerinde tam normalleşme olamaz ki bunu en resmi ağızlar da dile getiriyor.” diyen Hristodulidis “var görünen bu olumlu ortamı Kıbrıs sorununun çözümü yararına kullanmak istediklerini” kaydetti.

