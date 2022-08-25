Ukraynalı kadın, Ruslara bıçak çekti

Larnaka’da Ukraynalı bir kadın, “Rus bayrağı günü”nü kutlamak için konvoy düzenlemeye hazırlanan 20 civarındaki Rus’un üzerine bıçakla yürüdü. Moskova, bu olayı “terör saldırısı” olarak değerlendirdi

Larnaka’da Ukraynalı bir kadın, “Rus bayrağı günü”nü kutlamak için konvoy düzenlemeye hazırlanan 20 civarındaki Rus’un üzerine bıçakla yürüdü, Moskova’nın vukuatı, “terör saldırısı” olarak değerlendirdiği bildirildi.Güney'de yayımlanan Haravgi, “Moskova, Larnaka’da Ruslara Yönelik Vukuatın Terör Saldırısı Olduğunu Söylüyor” başlıklı haberinde Rusya Dışişleri Bakanlığı’na bağlı, yurt dışında yaşayan Ruslarla ve Rus kültürünü yaymakla görevli “Rossotrudnichestvo (Rus iş birliği) isimli Rus kamu örgütünün, Rusya Soruşturma Komisyonu’ndan, Ukraynalı kadın hakkında “terör” suçlamasıyla kovuşturma başlatmasını talep ettiğini yazdı.Habere göre Rossotrudnichestvo başkanı, tanınmış gazeteci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Yevgei Primakov Telegram hesabında, 55 yaşındaki Ukraynalı kadının Ruslara bıçakla saldırdığı için Rum polisi tarafından tutuklandığını “aynı İsrail'dekiler gibi soğuk silah kullanılan gibi terör saldırısı girişimi olduğuna inanıyorum” ifadesiyle aktardı.Rum makamlarının meseleyi ört-pas edebileceği inancını vurgulayan Primakov Rossotrudnichestvo’nun Rusya Soruşturma Komisyonu’na başvurarak Ukraynalı kadın hakkında terör suçlamasıyla cezai kovuşturma başlatılmasını istediği bilgisini de paylaştı.Gazete Güney Kıbrıs’ta yaşayan 20 civarındaki Rus’un, “Rus bayrağı günü” nedeniyle Pazartesi günü saat 21.30 sularında Larnaka Faneromeni Kilisesi önünde araçlı konvoy yapmak üzere toplandığını, bu sırada sırada 55 yaşındaki Ukraynalı kadının, eline aldığı bıçakla Rusların üzerine yürüdüğü ve bağırarak kendi ana dilinde küfür ettiğini yazdı. Rusların konvoyu için bölgede bulunan Rum polisinin aşırı alkollü olduğunu saptadığı Ukraynalı kadın tutukladı.