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Ukrayna vatandaşlarının Güney Kıbrıs’a maliyeti 44 milyon Euro’dan fazla

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Rusya ile Ukrayna arasında 2022 yılında başlayan savaş sebebiyle Güney Kıbrıs’a sığınan Ukrayna vatandaşları için harcanan para 44 milyon Euro’yu aştı.

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Ukrayna vatandaşlarının Güney Kıbrıs’a maliyeti 44 milyon Euro’dan fazla
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Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi'nin Ukrayna vatandaşlarını misafir etmek adına 2022-23 yılları için toplam 44 milyon 156 bin 528 Euro harcadığını yazdı.
Harcanan paranın büyük bir kısmının Ukraynalıların misafir edilmesi adına Rum Turizm Bakanlığı tarafından otellere ödendiğini vurgulayan gazete, iki yıllık süre için AB’den gelen mali katkının ise 6 milyon 700 bin Euro olduğunu aktardı.
 
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