Üçüncü doza Güney'de rağbet yok

Rum Sağlık Bakanlığı, yaşlıların, üçüncü doz koronavirüs aşısını yaptırma oranının düşük seyrettiğini ancak uygulamanın devam ettiğini ve 3’üncü doz için aşı yaşının hafta içinde 80’e düşürülmesinin beklendiğini açıkladı.

Fileleftheros’un haberine göre bakanlık, 86 yaş ve üzeri kişilere, randevu şartı olmaksızın iki gündür uygulanan üçüncü doz aşısını yaptıran kişi sayısının, Güney Kıbrıs çapında 6 bin 615 olduğunu, 4 Ekim 2021’den itibaren 3’üncü doz aşı yaşının 65’e indirileceğini açıkladı.

Gazete başka bir haberinde, Rum “Jinekoloji Şirketi” ve Sağlık Bakanlığı’ndan her gün hamile kadınların koronavirüs aşısını hiç ve/veya hamileliği süresince yaptırmamak için muafiyet belgesi talep ettiğini, Sağlık Bakanlığı’nın her hafta onlarca benzer başvuruyu reddettiğini yazdı, reddedilenlerin, muafiyet başvurularının yüzde 90’ına ulaştığını yazdı.

Politis, yeni tip koronavirüs vaka sayısında istikrarlı bir azalma gözlemlendiğine dikkat çekerken Haravgi, dün yapılan 40 bin 466 testten sadece 78’inin pozitif çıktığını ve bir kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 119 bin 767’ye, can kayıplarının da 552’ye ulaştığını yazdı.