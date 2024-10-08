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"Üçlü görüşme olumlu bir gelişme"

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetridis, 15 Ekim'de yapılacak gayriresmi üçlü görüşmenin, olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı

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"Üçlü görüşme olumlu bir gelişme"
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yapacağı gayriresmi üçlü görüşmenin, olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

Yerapetridis, Kathimerini gazetesinin Yunanistan baskısında önceki gün yayımlanan ve dünkü Alithia gazetesinde yansıtılan röportajında, Yunanistan-Türkiye ilişkilerinin iyileşmesinin, Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yeniden başlaması için olumlu bir hava yaratılmasına katkıda bulunacağını kaydederek, kalıcı çözüme yalnızca, BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde verimli bir diyalogla ulaşılabileceğine işaret etti.

Yerapetridis, “Hiçbir görüşme asla başlamadan bitmez” ifadelerini kullandı.

Röportajında, Güney Kıbrıs-Yunanistan elektrik bağlantısına da değinen Yerapetridis, projenin iki ülkenin enerji düzenleme kurulları arasında sağlanan anlaşma ve mali uzlaşı sonrasında normal seyrinde ilerlediğini kaydetti.

Yunanistan’ın baştaki planlarından vazgeçmeyeceğinin altını çizen Yerapetridis, projenin Avrupa Birliği’nin (AB) ortak çıkarlarına yönelik bir çalışma olduğuna işaret etti.

Habere göre Yerapetridis, Türkiye-Yunanistan ilişkileriyle ilgili olarak ise, hedeflerinin ocak ayına kadar Türkiye ile Yunanistan arasında kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge sınırlarının belirlenmesi olduğunu söyledi.

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