Üçlü görüşme manşetlerde

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristoduldis’in 15 Ekim Salı günü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le gerçekleştirdikleri görüşme Rum basınında geniş yer buldu.

Politis gazetesi: “İleri Atılmış Küçük Bir Adım Ve Belirsizlikler – Genel Sekreter İki Eksende Hareket Planlıyor – Atılacak Adımlar Guterres Tarafından Planlanmış” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, New York’ta gerçekleştirilen gayriresmi yemeğin sonuçlarının ilk olarak olumlu şekilde değerlendirildiğini ve BM Genel Sekreteri’nin, zorluklara rağmen süreci hayatta tutmak adına gelecekteki adımları planlamakta olduğunu iddia etti.

Gazete, üçlü görüşmeye ilişkin çok etkileyici sonuçlar beklenmediğini ifade ederek, BM Genel Sekreteri Guterres’in, tarafların tezlerini de göz önüne alarak, süreçte atılacak adımları planlama sorumluluğunu üstlendiğini yazdı.

Sürecin, farklı bir bakış açısıyla canlı tutulmasının, mevcut koşullar göz önüne alındığında, ilk olumlu küçük adım olduğunu ifade eden gazete, Guterres’in mevcut gelişmeler temelindeki gerçekçi yaklaşımı sonucunda Kıbrıs sorununda atılacak adımları oluşturduğunun görüldüğünü vurguladı.

Haberinde Hristodulidis ve Tatar’ın açıklamalarına da yer veren gazete, ilk eksenin genişletilmiş gayriresmi toplantı olacağını belirtirken, ikinci eksenin ise Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) olduğunu yazdı.

Guterres’in liderlere, “yeni geçiş noktalarının açılması konusunu incelemeleri” talebinde bulunduğunu belirten gazete, “Mia Milya” (Haspolat), “Piroi” (Kiracıköy) ve “Kokkina” sınır kapılarının gündemde olan kapılar oldukları ifade etti.

Gayriresmi görüşme sırasında kayda geçen unsurlar temelinde bazı sonuçlar çıkarılabileceğini ancak bazı belirsizliklerin de mevcut olduğunu vurgulayan gazete, Genel Sekreter'in liderlere “genel değinmelerle sorumluluklarını hatırlattığını ancak çözümün içeriğini gündeme getirmediğini veya çözüm şeklini hatırlatmadığını” öne sürdü.

“Müdahil tarafların gayriresmi süreçte nasıl, ne zaman ve ne şekilde hareket edeceklerinin de netlik kazanmadığını, yani takvimlerin eksik olduğunu” belirten gazete, Tatar’ın; görev süresinin sona erdiğini açıkladığı Maria Angela Holguin’in ileriki dönemde sürece dahil olup olmayacağının da bir soru işareti olduğunu vurguladı.

-Ulusal Konsey toplanıyor

Gazete bir diğer haberinde ise, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in 22 Ekim Salı günü Rum Ulusal Konseyi’ni toplayacağını yazdı.

Habere göre Hristodulidis, konsey üyelerine üçlü görüşme ve bundan sonra atılması beklenen adımlar hakkında bilgi verecek.

Alithia gazetesi ise haberini: “Üçlü Görüşmelere Son – Garantörleri İstiyor” başlıkları altında okuyucusuna yansıtırken, Guterres’in Kıbrıs sorununun çözüm eksenine girebilmesi için bir sonraki aşamada atacağı adımların, üçlü görüşmelere son verip garantör devletlerle görüşmek olacağını iddia etti.

BM açıklamasına bakıldığında, gayriresmi genişletilmiş konferansın “5+1 mi yoksa 4+1 şeklinde mi gerçekleştirileceğinin net olmadığını” belirtirken “İngiltere’nin konferansa katılıp katılmayacağının ise net olmadığı” iddiasında bulundu.

Gazete, bu belirsizliğin diplomatik çevreler tarafından “yapıcı belirsizlik” şeklinde nitelendirildiğini” vurgularken, ayrıca, yemekten çıkan en önemli sonucun ise, siyasi çevrelerce olumsuz bir gelişme olarak nitelendirilen, Tatar’ın da talebi olan, Holguin’in görevinin sona ermesi kararı olduğunu belirtti.

Holguin’in görevinin sona ermesine karşın gayriresmi temasların koordinasyonunun BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo tarafından sürdürüleceği yönünde iddiaların da bulunduğunu aktaran gazete, Rum siyasi partilerin çoğunluğunun ise görüşme sonucunu olumlu değerlendirdiğini aktardı.

Gazete, DİSİ, AKEL, DİPA, EDEK ve Çevrecilerin dün de Rum basınına yansıyan açıklamalarına yer verirken, DİKO ve ELAM’ın açıklamalarını da yansıttı.

Habere göre DİKO’dan dün yapılan açıklamada gayriresmi görüşmenin “ileri atılmış olumlu bir adım olduğu” belirtilirken, ELAM’dan yapılan açıklamada ise; “çok beklenen yemeğin sonuçları, önceden uyardığımız tehlikeleri doğrulamıştır” ifadesine yer verildi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla aktardılar:

Fileleftheros: “DiCarlo’yla Devam – Yemekten Sonraki Konu Müzakerelerle Sonuçlanacak Bir Momentumun Korunması – Yemek Bir Tane Yorumlar Çeşitli – Holguin’den Raporu Kaldı – Türk Tarafı Genel Sekreter'in Danışmanının Görevinin Yenilenmemesini Başardı – İki Kolda Hareketlilik”.

Haravgi: “BM Genel Sekreteri’nden Cesaretlendirme ve Yeni Genişletilmiş Görüşme – Tezler Arasındaki Uçurum Arasında Köprü Kurulması ve GYÖ’ler İçin Temaslar – Ulusal Konsey Salı Günü”.

