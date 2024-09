Üçlü görüşme kararı liderlerle görüşmenin ardından verilecek

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum lider Nikos Hristodulidis’le üçlü bir görüşme gerçekleştirme konusundaki kararını, liderlerle New York’ta yapacağı görüşmeler sonrasında vereceği iddia edildi



Kathimerini gazetesi, “Üçlü Görüşme Olmaksızın New York’a – Genel Sekreter Antonio Guterres Önce Hristodulidis ve Tatar’ı Görecek, Sonra Karar Verecek” başlıları altında verdiği haberinde, BM Genel Kurulu çerçevesinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum lider Nikos Hristodulidis’le üçlü bir görüşme yapmasının uzak bir ihtimal olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Gazete, New York’ta üçlü bir görüşme gerçekleşmesi ihtimalinin neredeyse imkansız görüldüğünü ancak BM Genel Kurulu’nun, Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması çabalarında önemli bir durak olarak addedildiğini belirtti. BM’nin, üçlü görüşmenin Ekim veya Kasım ayında gerçekleştirilmesi ihtimali için çalıştığını iddia edildi.

Guterres’in liderleri dinleyeceği ve ardından Ekim veya Kasım ayında üçlü bir görüşme yapılabilmesi yönünde çaba sarf edeceğini öne süren gazete, tüm çabaların, üçlü görüşme girişiminin Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafınca reddedilmeyecek bir şekilde gerçekleşmesi olduğunu aktardı.

Gazete ayrıca, üçlü görüşmenin New York’ta BM Genel Sekreteri’yle gerçekleşme ihtimalinin yanı sıra liderlerin Kıbrıs’ta, BM Genel Sekreterinin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in nezaretinde bir görüşme gerçekleştirmeleri ihtimalinden de söz etti.

Fileleftheros gazetesi ise, “Üçlü Görüşme İçin Kritik Dönem” başlığı altında verdiği yorum haberinde, Eylül ayında gerçekleşmesi çok zor addedilen üçlü görüşme için BM’nin yeni bir takvim girişimi olduğunu, özellikle Ekim ayının ikinci yarısı konusunda tarafların görüşlerinin öğrenilmesi girişimleri bulunduğunu iddia etti.

Söz konusu tarihlerde üçlü görüşme gerçekleştirilebilmesi adına kulis faaliyetlerinin hali hazırda başladığını ve Guterres’in New York’ta taraflardan olumlu yanıt almaya çalışacağını öne süren gazete, Cumhurbaşkanı Tatar’ın ön şartlara da değinerek, sürecin nasıl sonuçlanacağının önümüzdeki haftalarda netleşmeye başlayacağını vurguladı.



Türkiye AB ve İngiltere’yi istemiyor iddiası



Gazete, “Türkiye, AB ve İngiltere’yi İstemiyor – Fidan’dan Dörtlü Zirve Yönünde Kulis Faaliyetleri” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği bir diğer haberinde ise, Türkiye’nin, Kıbrıs sorunu konulu bir zirvede, şu aşamada AB ve İngiltere’nin katılımına ihtiyaç olmadığı görüşünü savunduğunu iddia etti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın temaslarında, “diyaloğun gerekli olduğunu düşündüklerini, bunun da Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs’taki tarafların katılımıyla dörtlü bir zirveyle olabileceği” görüşünü dile getirdiğini öne süren gazete, Türkiye’nin, AB ve İngiltere’nin katılımlarını şu an için gerekli görmediğini dile getirdiği iddiasında bulundu.

Gazete, Türkiye’nin bu görüşünün yeni bir unsur olmadığını ve daha önce de Yunanistan ile BM’ye iletildiğini belirtirken gelişmelerin ne şekilde ilerleyeceğinin ise New York’taki BM Genel Kurulu çerçevesinde netleşebileceğini vurguladı.