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“Üçlü görüşme formalite değil”

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Rum müzakereci Menelau, 15 Ekim’de düzenlenecek üçlü görüşme konusunda Guterres’in hiçbir zaman yalnızca formalite olsun diye kendi düzeyinde görüşmeler düzenlemediğini ve bu görüşme aracılığıyla bazı sonuçlar elde etmek isteyeceğini vurguladı

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“Üçlü görüşme formalite değil”
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Kıbrıs Rum tarafının müzakerecisi Menelaos Menelau’nun AKEL partisinin Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak geçen cumartesi günü düzenlediği panelde yaptığı konuşma, dünkü bazı Rum gazetelerinde de yer aldı.
Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Menelau panelde yaptığı konuşmada, Rum tarafının, BM Genel Sekreteri tarafından 15 Ekim’de düzenlenecek üçlü görüşmenin mümkün olan en iyi sonucu vermesi için çalışacaklarını söyledi.
Gereken şeyin başlayan çabanın sürekliliğinin sağlanması olduğunu da söyleyen Menelau, BM kararlarının belirlediği ve tüm paydaşlar arasındaki tarihi uzlaşıyı teşkil eden bu çerçevede, yeniden canlandırılmış bir çabaya sahip olunabilecek noktaya gelebilmek için çabayı sürdürmeleri gerektiğini söyledi.
Menelau gerçekleşecek olan bu görüşmenin sonucunun ne olacağını pratikte göreceklerini de ifade etti.
BM Genel Sekreteri Guterres’in 15 Ekim’de yapılacak görüşmede herhangi bir şey önerip önermeyeceği sorusuna yanıtında, BM Genel Sekreteri Guterres’in hiçbir zaman yalnızca formalite olsun diye kendi düzeyinde görüşmeler düzenlemediği yanıtını veren Menelau, Guterres’in bu görüşme aracılığıyla bazı sonuçlar elde etmek isteyeceğini ileri sürdü.
Guterres’in bu toplantıyı işi bu olduğu ve gereken şey bu olduğu için düzenlediğini de savunan Menelau, kendilerinin ise BM’ye bu aşamada Guterres’in Kıbrıs kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin’in gerçekleştirdiği ilk tur temasların değerlendirmesinin yapılmasını ve atılacak bir sonraki adımlara karar verilmesini gerekli gördüklerini ilettiklerini söyledi.
Bu tür görüşmeler yapıldığından, sonuçlar alınmasının önemli olduğunu savunan Menelau, sözlerinin devamında “BM açısından bakıldığında, BM’yle yaptığımız temaslardan edindiğimiz hissiyat zor bir ortamla karşı karşıya olduğumuz şeklindedir” ifadesini de kullandı.
Menelau şu an iki taraftan birinin, "tarihi uzlaşıyı, üzerinde mutabakata varılan temeli" kabul etmediğini resmen beyan ettiği koşullarla karşı karşıya olduklarını iddialarına ekledi.
 
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