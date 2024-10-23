Üç farklı müzakere masası önerisi Guterres'in değil Hristodulidis'inmiş

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorununun çeşitli yönlerinin görüşülmesi için üç ayrı masa kurulması önerisini Rum basınının yansıttığı gibi BM Genel Sekreteri’nin önermediğini, önerinin kendisine ait olduğunu açıkladı.

Rum radyosu, Hristodulidis’in önerinin kendisine ait olduğunu, Avrupa Konseyi Başkanlığına seçilen ve görevi 1 Aralık’ta devralacak olan Antonio Costa’ya Lefkoşa Surlariçi’nin Güney’de kalan bölümünü ve Yeşil Hat boyunu gezdirirken gazetecilerin sorusu üzerinde açıkladığını duyurdu.

Bir gazetecinin, üç ayrı müzakere masası ve beşli görüşmeden söz edildiğini belirterek Genel Sekreter Antonio Guterres’e gönderdiği son mektuba cevap gelip gelmediği sorusuna karşılık Hristodulidis “netleştireyim, çünkü bugün basında gerçeği yansıtmayan bir şey gördüm.” vurgusunu yaptı.

Nikos Hristodulidis “Öneri BM Genel Sekreteri’nin değil, görüşme çerçevesinde ve müzakerelere başlamaya hazır olduğumuzun göstergesi olarak ve müzakereler başladığında -ki hedefimiz budur- tarif ettiğim somut çerçevede hareket edebilmemiz için benim yaptığım bir öneriydi” dedi.

Genel Sekreter’in önerisinin genişletilmiş görüşme olduğunu, kendisinin de bu öneriyi kabul ettiğini ve şu anda bu yönde çalışmakta olduğunu söyleyen Hristodulidis, Genel Sekreter’e ikinci mektubunu da bu maksatla, (genişletilmiş görüşme yapıldığında) sonuç verecek şekilde gerçekleştirilmesi için gönderdiğini söyledi.

Hristodulidis’e, Kıbrıs sorununda AB’den bazı gelişmeler beklediği yönündeki açıklaması hatırlatıldı ve bu yönde bir gelişme olup olmadığı soruldu. Avrupa Komisyonu’nda komiser adaylıklarının sunulmaya başladığını, bu sürecin tamamlanmasını ve Komisyon Başkanı’nın görevini 1 Aralık’ta devralmasının beklenmesi gerektiğini söyleyen Hristoduklidis “AB tarafından yapılacakların bundan sonra olacağını” belirtti.

Hristodulidis’e iki taraf arasında yeni geçiş kapılarının açılması konusunda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesi konusu da soruldu. “Genel Sekreter’e gönderdiğim mektupta, bu konuya da değindim ve olumlu sonuçlanması için görüşmeyi mümkün olan en kısa sürede yapmaya hazır olduğumu ilettim. Kıbrıslı Türk liderle görüşmemde de beşli konferansta bizi daha çok ilgilendiren şey olumlu sonuç alınmasıdır. Bunun için şu anda yalnız BM ve AB değil, Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri istikametinde de bu konuya odaklanıyoruz.” dedi.

Rum Sözcü Vekili Yannis Andoniu Hristodulidis’in BM Genel Sekreteri’ne gönderdiği yeni mektupta, Rum tarafının iyi ön hazırlık yapıldıktan sonra müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunu ilettiğini söyledi.

RİK’e yaptığı açıklamada Hristodulidis’in BM huzurunda üç ayrı masada paralel görüşmeler yapılmasını önerdiğini söyleyen Andoniu “henüz teklif düzeyinde” olduğunu söylediği önerideki ilk masaya, Kıbrıs sorununun iç yönlerini görüşmek üzere iki taraf ve BM’nin oturacağını söyledi.



“Güvenlik ve Türk askerinin Ada’dan ayrılması konusunu ele almak üzere kurulacak ikinci masaya iki taraf dışında en azından Türkiye ve Yunanistan’ın oturacağını” savunan Andoniu “Üçüncü masaya Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk toplumu, Yunanistan, Türkiye, İngiltere oturacak ve garantiler görüşülecek.” dedi.

