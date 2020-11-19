banner480
banner69
Günsel’e İstanbul’da yoğun ilgi
Günsel’e İstanbul’da yoğun ilgi
14 0
Mutlaka Okumanız Gereken 9 Klasik
Mutlaka Okumanız Gereken 9 Klasik
18 0
 
Başıboş köpekler araçların altında eziliyor
Başıboş köpekler araçların altında eziliyor
24 0
Sayılar Çelik anısına atıldı
Sayılar Çelik anısına atıldı
16 0
Mağusa’da kortlarda birinciler belirlendi
Mağusa’da kortlarda birinciler belirlendi
24 0
137 0
CENGO Turnuvasında şampiyon Cengo’nun arkadaşları
CENGO Turnuvasında şampiyon Cengo’nun arkadaşları
33 0
banner529
banner570

Üç bakan karantinada

banner476

Üç bakan karantinada

Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis’in Covid-19 testinin pozitif çıkması ve diğer iki bakanın da karantinada olması dolayısıyla, Bakanlar Kurulu’nun bu sabah gerçekleştirilmesi planlanan toplantısının iptal edildiği haber verildi.

Rum haber kaynakları, Kostas Kadis’in Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve karantinaya alındığını açıklamasının ardından, Kadis’le yakın temasta bulunduğu düşünülen iki bakana daha, karantinada kalmaları talimatı verildiğini belirtti.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise konuyla ilgili açıklamasında, Bakanlar Kurulu’nun geriye kalan tüm üyelerine bu sabah saat 10.00’da test yapılacağını açıkladı.

Rum Yönetimi Başkanlığı’nda çalışan üç kişinin testinin dün pozitif çıktığı da kaydedilen haberde, tespit edilen 3 pozitif vakanın ardından Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile çalışanların tümüne test yapıldığı ve testlerin negatif çıktığı belirtildi.

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.