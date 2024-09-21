“Türkleşmenin eşiğine gelindi”

Türkiye’nin amacının, adanın bütününü Türkleştirmek olduğunu ileri süren Rum Başpiskoposu Yeorgios, ülkenin yabancılara peşkeş çekildiğini ve “Türkleşmenin” eşiğine gelindiğini söyledi

Rum Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios, Yunan Cuntası ve EOKA-B’nin pervasızlık ve ulusal aşağılık duygusuyla gerçekleştirdiği hain darbeye gerektiği kadar karşı çıkılmamasından dolayı ülkenin yabancılara peşkeş çekildiğini ve “Türkleşmenin” eşiğine gelindiğini savundu.

Alithia gazetesi Başpiskopos Yeorgios’un, “işgalin” 50’inci yılı nedeniyle düzenlenen konsere katılarak konuşma yaptığını yazdı.

Yeorgios, yarım asırlık “işgalin” ve Kıbrıs sorunun çözümüne yönelik sonuç vermeyen çabalardan dolayı durumun yeniden değerlendirilip, sürecin yeniden tanımlanması gerektiğini ifade etti.

Yeorgios açıklaması çerçevesinde Türkiye’ye yönelik yoğun eleştirilerde bulunarak “Türkiye’nin amacının, adanın bütününü Türkleştirmek” olduğunu ileri sürerken, Türkiye’nin bugün müzakerelerin yeniden başlaması için Rum tarafından yeni tavizlerde bulunmasını ve iki devletli çözümü kabul etmesini istediğini savundu.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs hükümetleri arasındaki anlaşmazlığa olanak tanınmamasını gerektiren kritik bir zamandan geçildiğine dikkat çeken Yeorgios, mücadelelerinin rotasını değiştirilmesi gerektiği konusundaki ısrarını Rum liderliğinin önüne de koyduklarını ifade etti.