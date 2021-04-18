"Türkiye’yle ilişkilerin kademeli olarak iyileştirilmesi kolay bir iş olmayacak"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’yle ilişkilerin kademeli olarak iyileştirilmesinin kolay bir iş olmayacağını söyledi.

Dendias, Ankara’ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, Güney Kıbrıs’ta pazar günü yayımlanan Kathimerini gazetesine verdiği demeçte, özetle “farklı anlayış ve yaklaşıma sahip oldukları meseleleri halının altına saklamanın mümkün olmadığını” ifade etti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla geçen gün gerçekleştirdikleri görüşmeye de değinen Dendias, kamuoyundaki tartışmalara rağmen, görüşmenin Türkiye’yle ilişkilerin kademeli olarak iyileştirilmesi konusunda ilk adım olabileceğini dile getirdi.

Olumlu gündem (ajanda) konusuna da değinerek, Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’le ilgili meselelerdeki pozisyonunun sertleştiğini düşünmediğini ifade eden Dendias, bununla birlikte “uluslararası yasallığın ötesine geçene bir tutum pekişmesi olduğunu gözlemlediğini”, bunun ise anlaşmazlıkların çözümü perspektifini imkansız değil, fakat oldukça zor bir hale getirdiğini öne sürdü.

Dendias, Miçotakis hükümetinin arzusunun, hem ikili ilişkilerin hem de AB-Türkiye ilişkilerinin iyileşmesi olduğunu sözlerine ekledi