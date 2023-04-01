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“Türkiye’ye alerjimiz yok”

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Rum lider Hristodulidis, Türkiye’nin Uluslararası Denizcilik Örgütü Genel Sekreterliği için “Türkiye bu hususta desteklenmeyecek, fakat bu Türkiye’ye herhangi bir alerjimiz olduğundan değildir” dedi

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“Türkiye’ye alerjimiz yok”
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, önceki akşam bir etkinliğe gelişinde yaptığı açıklamada, Rum kesiminin Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreterliği için hangi ülkeyi destekleyeceğine karar verdiğini söyledi.
Güney’de yayımlanan Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, önceki akşam “SupportCy” isimli bir etkinliğe gelişinde basına açıklamalarda bulunan Hristodulidis “Türkiye bu hususta desteklenmeyecek, fakat açıklığa kavuşturmak isterim ki, bu Türkiye’ye herhangi bir alerjimiz olduğundan değildir. Keşke gerçekler farklı olsaydı. Biz (onu) destekleyebilseydik veya Türkiye’den destek alabilseydik...” şeklinde konuştu.
Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımayanın Türkiye olduğunu da ifade eden Hristodulidis, özellikle denizcilik alanında, 1987 yılından bu yana Rum bandıralı gemilerin Türk limanlarına yanaşmasına izin verilmemesi göz önüne alındığında, Türkiye’nin şu anda hâlâ Rum bandıralı gemilerin hububat taşımasına katılmasına izin vermemek için, Rus işgali dolayısıyla Ukrayna’da yaşanan krizden faydalandığını gördüklerini ileri sürdü.
Hristodulidis açıklamasında, “Bizim için böyle bir seçeneğin söz konusu olmadığını anlayınız” ifadesini de kullandı.
 
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