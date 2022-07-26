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“Türkiye’nin planları karşısında kayıtsız kalmadık”

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“Türkiye’nin planları karşısında kayıtsız kalmadık”

 
Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Güney Kıbrıs’ta bir anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin planları karşısında kayıtsız kalmadıkları” mesajını verdi.
Fileleftheros gazetesi, Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun önceki gün, Larnaka’nın “Anafotia” (Akkor) köyünde düzenlenen bir anma töreninde yaptığı konuşmada, 1974 Barış Harekatı’nın yıl dönümüne yönelik bilindik Rum tezlerini dile getirirken, “Türkiye’nin uzlaşmaz tutumundan” söz etti.
Dimitriu, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) ve kapalı bölge Maraş’taki “uzlaşmaz ve kışkırtıcı tutumunun adanın kalıcı bölünmesini hedeflediği” iddiasında da bulundu.
 
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