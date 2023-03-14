“Türkiye’nin ısrarı, barışa engel”

Rum Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas, Türkiye’nin yayılmacı politikasının, Kıbrıs sorununun çözümü önünde engel teşkil ettiğini söyledi

Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas, "Türkiye’nin ısrarının ve yayılmacı politikasının, Kıbrıs sorununun çözümü ile Doğu Akdeniz’deki istikrar ve barışın önünde engel teşkil ettiğini" öne sürdü.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesinin haberine göre Baf’ta önceki gün düzenlenen bir anma töreninde konuşan Yorgallas, “Türk işgali ve istilası” sonucu oluşan “tehlikeli statükonun” kabul edilmesi ve devam ettirilmesinin, oldubittileri kötüleştirdiğini ve yenilerine yol açtığını kaydetti.

Habere göre Yorgallas, bu durumun sonucu olarak da Kıbrıs sorununun üzerinde uzlaşılmış çerçeve ile BM kararları zeminindeki çözümünü zorlaştırdığını belirtti.

Yorgallas, Rum tarafının çabasının “işgal askerinin”, yabancı garantörlerin ve müdahale hakkının olmadığı; vatanın, toprağın, halkın ve kurumların birliğini sağlayacak çözüm için gösterildiğini ifade etti.

Habere göre Yorgallas, Kıbrıs sorununa bu doğrultuda çözüm bulunabilmesi için AB’nin ve uluslararası toplumun da aktif katılımıyla ellerinden gelen her şeyi yapıp, çıkmazın aşılması ve diyaloğun yeniden başlaması için uğraşacaklarını söyledi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, AB’nin aktif katılımının çıkmazın aşılmasında ve müzakerelerin yeniden başlamasında belirleyici unsur olacağına dair açıklamasına atıfta bulunan Yorgallas, Kıbrıs Türk tarafının da gereken iradeyi göstermesi ve “Kıbrıs Cumhuriyeti” karşısındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

