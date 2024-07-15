"Türkiye’nin iki devlet çözümüyle ilgili iştahını açan Anastasiadis'tir"

AKEL Eski Genel Sekreteri Kiprianu, Türkiye’nin iki devlet çözümüyle ilgili iştahını açanın Anastasiadis olduğunu söyledi

AKEL Eski Genel Sekreteri Andros Kiprianu “yalnızca AKEL’in kritik zamanlarda açık bir şekilde Anastasiadis’in önerisinden söz ettiğini” söyledi.

Güney'de yayımlanan Haravgi gazetesinde yer alan habere göre önceki gün “Astra’ya” yaptığı açıklamada “durumu bilenlerin kritik zamanda konuşmadıklarını ve Nikos Anastasiadis’in iki devlet çözümünü tartıştığını söyleyecek tek kişinin de AKEL olarak kaldığını” savundu.

“Türkiye’nin iki devlet çözümüyle ilgili iştahını açanın Anastasiadis olduğunu” ve bunca yıldan sonra Anastasiadis’in bu kadar çok yalan söylemesinin üzücü olduğunu ifade eden Kiprianu, Anastasiadis’in bu cesareti nereden aldığını merak ettiğini de dile getirdi.

Kiprianu 2018 yılının Kasım ayında yaptıkları görüşmede Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’nun kendisine “Crans Montana’da bir ara Nikos Anastasiadis’le görüştüklerini ve Anastasiadis’in kendisine Kıbrıslı Rumların hiçbir zaman dönüşümlü başkanlığı kabul etmeyeceğini söyleyip Kıbrıs’a dönmesine izin vermesini ve başkanlık seçimlerini yeniden kazanmasının akabinde iki devlet çözümünü ileriye götüreceklerini söylediği” iddiasında da bulundu.

Anastasiadis’in dönemin müzakerecisi Andreas Mavroyannis’e iki ayrı “Münhasır Ekonomik Bölgeyle” (MEB) ilgili bir araştırma yapmasını söylediğini, Mavroyannis’in ise böyle bir şeyin iki devletten söz ettikleri anlamına geleceğinden buna tepki gösterdiğini ifade eden Kiprianu, Anastasiadis’in bunun akabinde Mavroyannis’e kendisini yargılamanın onun işi olmadığını söylediğini iletti.

Kiprianu açıklamasında yaşanan başka bir olaya daha atıfta bulunarak “Çavuşoğlu’nun Akıncı’ya, Anastasiadis’in kendisine iki devlet çözümü önermesi durumunda ne yapacağını sorduğu” iddiasında da bulundu.

