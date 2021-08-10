"Türkiye’nin hedefi 1964’te boşa çıktı"

Rum Eğitim Bakanı Prodromu, "Türkiye’nin işgal ve bölünmeyle ilgili siyasi ve askeri hedefi 1964’te boşa çıktı, çünkü insanlar vatanı korudu" dedi

Dillirga bölgesinde, 8 ve 9 Ağustos 1964 tarihlerinde meydana gelen çatışmalar sırasında ölen Rumlar için önceki gün anma töreni düzenlendi.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros ve diğer gazeteler Dillirga bölgesinde meydana gelen çatışmalar sırasında ölen Rumlar için önceki gün Paşiammo’daki Ay.Rafail Kilisesi’nde bir ayin düzenlendiğini yazdı.

Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu ayinde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin “işgal ve bölünmeyle ilgili siyasi ve askeri hedefinin 1964’te boşa çıktığını çünkü çağrıda bulunan insanların vatanı koruduğunu” belirtti.

Prodromu, 57 yıl sonra vatanı koruyanların inançlarından ilham almaları gerektiğini, ayrıca Kıbrıs sorununun barışçıl çözümü aracılığıyla adalete erişme ve özgürlük çabalarını desteklemeleri gerektiğini ifade etti.

Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis ise yaptığı konuşmada, Savunma Bakanlığı ve RMMO olarak gerek siyasi, gerekse askeri olguları değerlendirdiklerini belirterek, RMMO’nun modernizasyonundan da bahsetti.

ERENKÖY DİRENİŞİ’NİN ANILMASI

Fileleftheros gazetesi, bir başka haberinde ise Erenköy Direnişi’nin yıldönümü nedeniyle 510 kadar Kıbrıslı Türk ve Türkiyelinin, 46 otobüsle Erenköy’e gittiğini yazdı.

Habere göre, Dillirga bölgesi barikatlarının açılmasıyla ilgili Komie Başkanı Andreas Karos, Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada önceki gün sabah 09.00 itibarıyla, 46 otobüsle birlikte 510 kadar kişinin “Limnidi” (Yeşilırmak) kapısına geldiğini, otobüslere ambulansların ve başka araçların da eşlik ettiğini belirtti.

Karos, deniz yoluyla da belli sayıda Kıbrıslı Türk’ün de Erenköy’e taşındığını ifade etti.

