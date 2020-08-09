Yunanistan Kara Kuvvetleri Birinci Ordu Onursal Komutanı ve RMMO eski Komutanı emekli Korgeneral İlias Leondaris, Türkiye ve Yunanistan arasında Ege ve Doğu Akdeniz’de yükselen tansiyonu Fileleftheros’a değerlendirirken, “Türkiye’nin caydırılması başarıldı, tamamlanmadı” dedi.

“Genel olarak bir savaş felakettir” diyen Leondaris, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “geri adım atmaya iten şeyin; Atina’nın gür bir mesaj vererek kararlılık göstermesi olduğunu” savundu.

Leondaris, “Aracılara ihtiyacımız yok. Aynı hedefte, aynı istikamette işbirliği yapacak ve karşılıklı çıkarlara hizmet edecek samimi ve güçlü müttefiklere ihtiyacımız var” dedi.

Leondaris, Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin hedefinin caydırmak olduğunu öne sürdü ve “olası bir savaşın sonucu ne olur” sorusuna, “Yunanistan başarıyla başa çıkma kabiliyetine sahiptir” dedi.

İlias Leondaris son olarak, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) operasyonel hazırlığına devam etmesini istedi.

