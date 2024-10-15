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Türkiye’den özlü taviz almadan diyaloğa başlamayın”

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Yunanistan'ın Eski Cumhurbaşkanı Pavlopulos, Türkiye’nin taleplerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu iddia etti ve Türkiye bu taleplerinden özlü tavizde bulunmadan Kıbrıs meselesinde görüşmeye başlanmaması gerektiğini belirtti

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Türkiye’den özlü taviz almadan diyaloğa başlamayın”
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Eski Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos “Yunanistan ve Kıbrıs, Türkiye özlü taviz vermeden diyaloğa başlama riskini küçümseme hatası yaparsa, Türk tarafı ile diyalog bizi ölümcül tavizler verme riskine sürükler.” dedi.

Güney'de yayımlanan Alithia’nın haberine göre Pavlopulos 1821 Yunan ayaklanmasının 200’üncü yıldönümü anıtının açılışını yapmak üzere gittiği Baf’ta “Kıbrıs meselesine uluslararası hukuk ve Avrupa hukukuna göre adil ve sürdürülebilir çözümün ana koşulları” konulu etkinliğe katılarak konuştu.

Kıbrıs sorununun çözümünün “adil ve sürdürebilir olması halinde mantıklı ve kabul edilir olacağı” görüşünü ortaya koyan Pavlopulos Türkiye’nin taleplerinin “maksimalist, uluslararası hukuka ve Avrupa hukukuna aykırı” olduğunu iddia etti. Pavlopulos, Türkiye bu taleplerinden özlü tavizde bulunmadan Kıbrıs meselesinde herhangi bir görüşmeye başlamanın “doğru olmayacağını, kabul edilemeyeceğini” söyledi.

“Kıbrıs sorununa yönelik çözümün  sürdürülebilir ve adil olması halinde kabul edilebileceğini" kaydeden Pavlopulos şunları da söyledi:

“Türkiye çok aşırı tezlerinden, kısmen de olsa özlü taviz vermeden Yunan ve Kıbrıs tarafı, Kıbrıs meselesinde bir diyaloğa başlama riskini küçümseme yanlışı yaparsa, Türk tarafı ile ‘diyalog’ bizi, Türkiye’nin kabul edilemez şantajlarına ölümcül bir şekilde boyun eğme riskine ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin geleceği açısından uluslararası hukukun ve Avrupa hukukunun tamamen önemsizleştirilmesi olasılığına sürükler.”

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