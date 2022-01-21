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Türkiye’den Güney Kıbrıs’a Antalya daveti

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Güney Kıbrıs resmi devlet televizyonu PIK, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın Güney Kıbrıs’ı 11-13 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek İkinci Antalya Diplomatik Forumu'na davet ettiğini duyurdu

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Türkiye’den Güney Kıbrıs’a Antalya daveti
Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu PIK, GKRY’nin 11-13 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek İkinci Antalya Diplomatik Forumu'na Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından davet edildiğini haber verdi.
PIK’te yer alan habere göre; Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 'Yunanistan, Ermenistan, İsrail ve Mısır'ın da davet edildiğini açıkladığını ayrıca Latin Amerika ülkelerinin büyükelçileriyle yaptığı görüşmede şu ana kadar otuz dokuz ülkenin Antalya Forumu'na katılacaklarını ilan ettiğini söylediğini' ifade etti.
2021 yılında Haziran ayında düzenlenen Antalya Diplomatik Forumu'na Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katılmış ve Kıbrıs sorunu ve yaşanan süreçlerden bahsetmişti.
Crans Montana Forumu Başkanı Jean Paul Carteron'un moderatörlüğünü yaptığı "Kıbrıs'ta Gerçekçi Bir Çözüme Doğru" başlıklı, "ADF-söyleşileri" formatındaki programa konuşmacı olarak katılan Tatar, “Kıbrıs’ta iki yönetim var. Kıbrıslı Türklere ambargo uygulanıyor. Kıbrıs meselesi yalnızca Kıbrıslı Rumlar ve Türklerin konusu değil bölgeseldir. Kıbrıslı Rumlar Annan Planı dahil şu ana kadar 15 kapsamlı planı reddetti. Biz, uluslararası anlamda Kıbrıslı Rumlarla eşit şekilde muamele görmek istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.
 
 
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