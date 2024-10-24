Türkiye’deki terör saldırısı Rum basınında

Politis gazetesi konuya ilişkin haberini: “Türkiye’de Terör Saldırısı – Dün Akşamüzeri Türk Havacılık ve Uzay Sanayii TUSAŞ Tesislerine Düzenlenen Terör Saldırısında En Az Dört Ölü” başlıkları altında okuyucusuna aktardı.
Diğer gazeteler ise haberleri için şu başlıkları kullandılar:
Fileleftheros: “Ankara’da Kamikaze Saldırısı”.
Alithia: “Türkiye’de Terör Saldırısı – TUSAŞ’ta 6 Ölü ve 14 Yaralıya Sebep Olan Bombalama ve Çatışma”.
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