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Türkiye’deki terör saldırısı Rum basınında

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Türkiye’de dün TUSAŞ tesislerine gerçekleştirilen terör saldırısı Rum basınında da yer aldı.

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Türkiye’deki terör saldırısı Rum basınında
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Politis gazetesi konuya ilişkin haberini: “Türkiye’de Terör Saldırısı – Dün Akşamüzeri Türk Havacılık ve Uzay Sanayii TUSAŞ Tesislerine Düzenlenen Terör Saldırısında En Az Dört Ölü” başlıkları altında okuyucusuna aktardı.
Diğer gazeteler ise haberleri için şu başlıkları kullandılar:
Fileleftheros: “Ankara’da Kamikaze Saldırısı”.
Alithia: “Türkiye’de Terör Saldırısı – TUSAŞ’ta 6 Ölü ve 14 Yaralıya Sebep Olan Bombalama ve Çatışma”.
 
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