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"Türkiye'nin politikası 'kışkırtıcı ve her hukuk ilkesine aykırı'"

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 Rum Hükümet Sözcüsü Kusios, TC Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’ın, “Maraş’ta piknik” şeklindeki ifadesinin de, Türkiye’nin politikasının, “kışkırtıcı ve her hukuk ilkesine aykırı olduğunu” gösterdiğini iddia etti

"Türkiye'nin politikası 'kışkırtıcı ve her hukuk ilkesine aykırı'"
 Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlediği ortak basın toplantısı çerçevesindeki açıklamalarını yorumladı.
Rum haber kaynaklarına göre Kusios, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Maraş’ta piknik yaparız” şeklindeki sözlerinin “her hukuk ilkesine aykırı” olduğunu ileri sürdü. 
Kusios, Türk tarafının, Kıbrıs sorununun çözüm temeline ilişkin açıklamalarının, BM kararlarına tamamıyla ters olduğunu savundu.
Kusios, TC Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’ın, “Maraş’ta piknik” şeklindeki ifadesinin de, Türkiye’nin politikasının, “kışkırtıcı ve her hukuk ilkesine aykırı olduğunu” gösterdiğini iddia etti. 
Kusios açıklamasında, Rum tarafının,  BM ve BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde müzakereler aracılığıyla Kıbrıs sorununun çözümüne odaklanmayı sürdürdüğünü de söyledi. 
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