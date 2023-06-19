“Türkiye, müzakereleri başlatmayı tehlikeye sokuyor”

AP Başkanı Roberta Metsola: “Türkiye’nin, Kıbrıs’ın işgal altındaki bölümünde süregelen asker varlığını kayıtsız şartsız kınıyoruz. Faaliyetleri, müzakereleri yeniden başlatma perspektiflerini daha da tehlikeye sokuyor”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Avrupa Parlamentosu (AP) toplantısı çerçevesindeki temaslarını izleyen Fileleftheros, Hristodulidis’in 13 Haziran sabahı görüştüğü AP Başkanı Roberta Metsola ile görüşmenin ardından yaptığı röportajı “Türkiye Müzakere Perspektiflerini Tehlikeye Sokuyor” başlığıyla manşete çekti.

Gazeteye göre Hristodulidis’in, kısa bir süredir Rum Yönetimi Başkanlığı’nda bulunuyor olmasına rağmen 4 kez görüştüğü Metsola, Fileleftheros’un “AP’nin Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlatma çabalarına nasıl yardımcı olabileceği” sorusuna “AP Kıbrıs sorununa BM çerçevesinde iki bölgeli iki toplumlu federasyon zemininde çözümüne uzun vadeli desteğini yineler” cevabını verdi.

Devamla “Bizim açımızdan, Kıbrıs bölünmüş olduğu sürece Avrupa’nın hiçbir zaman tamamlanmış olmayacağı nettir. Bu yalnız bir Kıbrıs sorunu değildir, bir Avrupa sorunudur” diyen Metsola şunları da ekledi:

“Avrupa Parlamentosu, Türkiye’nin desteğiyle gerçekleştirilmekte olan (plajın kısmen açılması da dahil) kapalı Maraş bölgesinde süregelen yasa dışı faaliyetleri defalarca kınadı. Bunlar BM Güvenlik Konseyi kararlarını kabaca ihlal eden faaliyetlerdir. Türkiye’nin, doğrudan siyasi ve ekonomik müdahaleciliğini ve Kıbrıs’ın işgal altındaki bölümünde süregelen asker varlığını kayıtsız şartsız kınıyoruz. Faaliyetleri, müzakereleri yeniden başlatma perspektiflerini daha da tehlikeye sokuyor. Avrupa Parlamentosu gelişmeleri yakından takibe devam ediyor. Başkan Hristodulidis’e Kıbrıs adasını ve halkını yeniden birleştirecek sürdürülebilir bir çözümün ancak diyalog, diplomasi ve müzakereler yoluyla bulunabileceğini ve bunun için AP’nin elindeki her türlü imkânı Kıbrıs’ın emrine verilebileceğini söyledim.”

