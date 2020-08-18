“Türkiye, Maraş konusunun nelere mal olacağını hesaplamalı”

Rum lider Anastasiadis, “Maraş konusunun, Türkiye’nin Avrupa sürecini sekteye uğratacağından ötürü, Türkiye’nin ilk önce bunun nelere mal olacağını hesaplaması gerektiğini söyledi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “Maraş konusunun, Türkiye’nin Avrupa sürecini sekteye uğratacağından ötürü, Türkiye’nin ilk önce bunun nelere mal olacağını hesaplaması gerektiğini” iddia etti.

Alithia gazetesinde “Maraş Konusunda İlerlemesi Halinde Türkiye’nin AB Sürecine Son” başlığıyla yer alan habere göre, kapalı bölge Maraş’ın “kolonize edilmesine dair planlar” konusunda kendisine bir soru yöneltilen Anastasiadis, “Maraş konusunun, Türkiye’nin Avrupa sürecini sekteye uğratacağından ötürü, Türkiye’nin ilk önce bunun nelere mal olacağını hesaplaması gerektiğini” ileri sürdü.

Prodromos bölgesinde katıldığı bir ayinde konuşan Anastasiadis, “Türkiye’nin ilk önce bunun nelere mal olacağını hesaplaması gerektiğini, çünkü (Türkiye’nin) Maraş konusundaki kararının yalnızca BM Güvenlik Konseyi veya Avrupa Konseyi’ne başvurulmasının değil, Türkiye’nin Avrupa sürecinin tümünün yarıda kesilmesinin sebebi de olacağını” iddialarına ekledi.

