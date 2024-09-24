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"Türkiye, kültürel ve dini mirası yok etmeye çalışıyor"

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Rum Meclis Başkanı Dimitriu, Türkiye’nin kültürel ve dini mirası yok etmeye çalıştığını söyledi ve uluslararası toplumun, Ada’nın Türkleşmesini bırakmayacaklarını anlamasını sağlamaları gerektiğini belirtti

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"Türkiye, kültürel ve dini mirası yok etmeye çalışıyor"
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Rum Meclis ve DİSİ Başkanı, aynı zamanda şu anda Rum Yönetimi Başkanlığı’na vekalet eden Annita Dimitriu, ülke için belirleyici olan bu anda, harekete geçmeleri gerektiğini ifade etti.

Baf’a bağlı Mesogi köyünde, “EOKA 55-59 Mücadelesi'nde" yer alan Mihail Nikolau’nun anma töreni kapsamında konuşma yapan Dimitriu, Kıbrıs sorunundaki durgunluk ve uzun süren çıkmaz, yanan bir jeopolitik sahne içerisinde ülke ve halk için olan risklerden bahsetti ve bunun herkes tarafından fark edilmesi gerektiğinden söz etti.

Bu dönüm noktasında, yıllar sonraki durgunluğun ardından, BM Genel Sekreteri’nin yeni bir inisiyatif üstlendiğinin görüldüğünü ifade eden Dimitriu, kendilerinin de her fırsatı değerlendirmesi gerektiğine dikkati çekti.

Dimitriu, iki kesimli iki toplumlu federasyon olan, üzerinde anlaşmaya varılan çerçevede Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması için ellerinden geleni yapacakları konusunda ikna edici olmaları gerektiğini vurguladı.

Gelecek nesillere ve ülkeye yönelik, kararlılıkla faaliyet üstlenmelerinin bir borç olduğunu ifade eden Dimitriu, Avrupalı ortaklarının ve uluslararası toplumun,  “işgal, haksızlık, yarım ülke  ile uzlaşmadıklarını, Ada’nın Türkleşmesini bırakmayacaklarını” anlamasını sağlamaları gerektiği üzerinde de durdu.

Dimitriu, açıklaması çerçevesinde Türkiye’ye yönelik bilindik eleştirilerini de yinelerken “Türkiye’nin yeni oldu bittiler yaratmaya, kültürel ve dini mirasın yok etmeye çalıştığı” iddiasında bulundu.

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