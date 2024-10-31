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Türkiye İlerleme Raporu Rum basınında

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Kamuoyuyla dün paylaşılan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun 2024 Genişleme Paketi kapsamında yer alan “Türkiye İlerleme Raporu” bugünkü Rum gazetelerine de yansıdı.

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Türkiye İlerleme Raporu Rum basınında
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Alithia gazetesi “İlerleme Raporu: Komisyon Türkiye’ye Kıbrıs Sorununda Tutum Değiştirme Çağrısında Bulundu” başlığıyla aktardığı haberinde, raporda yer alan “Türkiye’nin Kıbrıs sorununun adil, kalıcı ve kapsamlı çözümüne aktif şekilde katkıda bulunması ve bu doğrultuda taahhüt vermesi son derece önemlidir.” şeklindeki ifadeyi öne çıkardı.
Gazete, daha çok Kıbrıs sorunuyla ilgili ifadeleri ön plana çıkardığı raporda, Türkiye’nin AB için kilit bir ortak ve aday ülke olduğuna, ancak 2018 yılından bu yana, adaylık müzakerelerinin çıkmazda olduğuna işaret edildiğini kaydetti.
Haber, diğer gazetelerde şu başlıklarla yansıtıldı:
Fileleftheros gazetesi: “AB Onu (Türkiye’yi) Sonuçları Yeniden Okumaya Gönderdi”
Politis gazetesi: “Türkiye İlerleme Raporu AB-Türkiye İlişkilerini Kıbrıs Sorunuyla Bağlıyor”.
 
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