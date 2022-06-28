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“Türkiye her türlü çabayı dinamitliyor”

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Rum Savunma Bakanı Petridis, Türkiye’nin uluslararası hukuku her anlamda ihlal ettiğini, müzakerelerin yeniden başlaması ile yeniden yaklaşma için gösterilen her türlü çabayı dinamitlediğini belirtti

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“Türkiye her türlü çabayı dinamitliyor”
Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Haralambos Petridis, Türkiye’nin Maraş’taki “yasadışı eylemlerinin” kabul edilemez olduğunu söyledi.
Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Lefkoşa Rum Kesimi’nde önceki gün düzenlenen bir etkinlikte konuşan Petridis, Kıbrıs sorununun BM Güvenlik Konseyi kararları ile AB ilkeleri zeminindeki çözümü için gösterilen çabalara bağlı olduklarını kaydetti.
Habere göre Petridis, uluslararası topluma da, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için adil ve uzlaşı zemininde çözüm bulunmasına yönelik müzakerelerin, samimi bir diyalog çerçevesinde yeniden başlamasına hazır olduklarını ilettiklerini belirtti.
Petridis, Türkiye’nin Neo-Osmanlı vizyonuna sahip yeni politikasına dayanan kabul edilemez tutum sergilediğini ve böylelikle Uluslararası hukuku her anlamda ihlal ettiğini kaydederek, müzakerelerin yeniden başlaması ile yeniden yaklaşma için gösterilen her türlü çabayı “dinamitlediğini”, mülteci krizini kendi lehinde kullandığını ve gerek Kıbrıs’ta, gerekse Doğu Akdeniz’de ve Yunan bölgesinde yeni oldu-bittiler yaratmaya çalıştığını öne sürdü.
Savunma Bakanı Petridis, “işgal ve istilanın” getirdikleriyle tüm güçleriyle ve birlik halinde mücadele etmenin görevleri ve sorumlulukları olduğunu söyledi.
 
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