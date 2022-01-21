“Türkiye elverişsiz bir ortam yaratıyor”

Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis, Atina’da Yunan Dışişleri Bakanı Dendias ile bir araya geldi. Kasulidis, “Türkiye tarafından sürekli olarak uluslararası hukukun çiğnenmesinin elverişsiz bir ortam yarattığını” söyledi

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias arasındaki ilk resmi görüşme önceki gün Atina’da yapıldı.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, “Adımlarını Koordine Ediyorlar” başlıklı haberinde, göreve atanmasının ardından Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in resmi temaslarda bulunmak amacıyla önceki gün Atina’ya gittiğini yazdı.

Habere göre Kasulidis ve Dendias, yoğun bir gündemle ilk görüşmesini gerçekleştirdi.

Görüşmenin amacının iki ülkeyi ilgilendiren tüm konuları ele almak olduğunu yazan gazete, görüşme gündeminin ise Kıbrıs sorunu, üçlü iş birlikleri ve AB konularından oluştuğunu da belirtti.

Habere göre görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan Kasulidis, Yunanistan’ın, Kıbrıs sorununa iki kesimli, iki toplumlu federal çözüm bulunması çabalarında Güney Kıbrıs’ın daimi ve sürekli destekçisi olduğunu ifade etti.

Kıbrıs sorunundan, üçlü iş birliklerine, sürmekte olan Türk “provokasyonları” ve diğer uluslararası meselelere kadar bir dizi konuyu ele aldıklarını söyleyen Kasulidis, iki ülkenin, kendilerini ilgilendiren konularda, otomatik bir istişare ve koordinasyon mekanizmasına sahip olduğunu da ifade etti.

Kasulidis, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın, Akdeniz bölgesinde istikrar ve güvenlik kapısı olduğunu, Yunan mevkidaşıyla Türk “provokasyonlarının” göğüslenmesi yöntemlerini de ele aldıklarını belirtti.

Kasulidis, “Türkiye tarafından sürekli olarak uluslararası hukukun çiğnenmesinin, göğüslenmesi gereken elverişsiz bir ortam yarattığını” ileri sürdü.

Kasulidis açıklamasında ayrıca, Rum Yönetimi’nin amacının, iki kesimli, iki bölgeli federasyon temelinde Kıbrıs sorununa yaşayabilir bir çözüm bulunmasına bağlı kalmaya devam ettiğini de ifade etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise açıklamasında, Yunanistan’ın, BM kararları, AB ilke ve değerleri temelinde, iki kesimli, iki toplumlu federasyonla Kıbrıs sorununa yaşayabilir ve adil bir çözüm bulunmasına destek vermeyi sürdürdüğünü belirtti.

Türk “provokasyonları ve ihlallerinden” de söz eden Dendias, bunlara; belirli kişilere karşı saldırgan açıklamaların da eşlik ettiğini savundu ve Yunanistan’ın bu konuyu AB ve uluslararası arenada gündeme getirmeye devam edeceğini söyledi.

